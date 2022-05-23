Son şampiyon Krejcikova, Fransa Açık'ın ilk turunda elendi - Haberler

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Son şampiyon Krejcikova, Fransa Açık'ın ilk turunda elendi

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Son şampiyon Krejcikova, Fransa Açık'ın ilk turunda elendi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 2 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova, ilk turda karşılaştığı dünya 97 numarası Diane Parry'ye 2-1 yenildi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 2 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova, ilk turda karşılaştığı dünya 97 numarası Diane Parry'ye 2-1 yenildi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 2. gün sabah seansındaki tek kadınlar ilk tur maçında, son şampiyon Krejcikova ile 19 yaşındaki Parry karşılaştı.

Seyircisi önünde mücadele eden Parry, ilk seti 6-1 kaybetmesine karşın sonraki setleri 6-2 ve 6-3 kazanarak Krejcikova'yı turnuvanın dışına itti.

Kadınlar dünya sıralamasının zirvesindeki 2020 şampiyonu Iga Swiatek, klasmanın 119. basamağındaki Lesia Tsurenko'yu 2-0 (6-2, 6-0) mağlup ederek 2. tura çıktı.

Amanda Anisimova (27 numaralı seribaşı) da eski dünya bir numarası Naomi Osaka'yı 2-0'lık (7-5, 6-4) skorla geçti.

Erkeklerde ise dünya 55 numarası Filip Krajinovic, Reilly Opelka'yı (17) 7-6, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek adını 2. tura yazdırdı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Roland Garros, Şampiyon, Fransa, Tenis, Spor, Haberler

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