Son şampiyon Galatasaray, sezona 2'de 2 ile başladı

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek sezona 2'de 2 yaparak başladı.

RAMS Park'ta neredeyse tamamen dolu tribünler önünde oynanan maça etkili başlayan ve 3. dakikada golü kaçıran taraf Fatih Karagümrük oldu. Müsabakanın 10. dakikasında Tresor Doh'un hatasını iyi değerlendiren Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi. Müsabakanın 23. dakikasında Doh'un doğrudan kırmızı kartla oyundan atılmasıyla kontrol tamamen Galatasaray'a geçti. Sarı-kırmızılı ekip, 1 kişi fazla mücadele etmesine rağmen fazla gol pozisyonu üretemedi.

Maçın ikinci yarısı da Galatasaray'ın kontrolünde geçti. Sarı-kırmızılı ekip, 74. dakikada Fatih Kurucuk'un kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Oyuna 81. dakikada giren Mauro Icardi'nin 6 dakika sonra attığı gol maçın skorunu belirledi.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Galatasaray, 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı.

Bu sezon ilk lig maçına çıkan Fatih Karagümrük ise sezona yenilgiyle başladı.

Barış Alper'in büyük çabası golü getirdi

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, büyük gayretiyle kendi oluşturduğu pozisyonda golü attı.

Maçın 10. dakikasında Fatih Karagümrük'ün soldan kullandığı kornerde top ceza sahası içindeki Lucas Torreira'ya geldi. Uruguaylı orta saha oyuncusunun orta sahaya gelişi güzel gönderdiği topu konuk takımdan Marius Doh orta yuvarlağın kendi yarı alanına bakan bölümünde aldı. Rakibinin oldukça gerisinden gelerek topu kapan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına kadar girdi. Milli yıldız, meşin yuvarlağı kaleci Ivo Grbic'in bacaklarının arasında ağlarla buluşturdu.

Ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK müsabakasında da 2 gol atan Barış Alper, gol sayısını 3'e çıkartarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Osimhen, 77 gün sonra döndü

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, 77 gün sonra sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Osimhen, son kez sarı-kırmızılı formayı 30 Mayıs'taki RAMS Başakşehir mücadelesinde terletti. Bu sezon 75 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız santrfor, Fatih Karagümrük karşılaşmasının 61. dakikasında oyuna girdi.

Icardi, 281 gün sonra golle döndü

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 281 gün sonra forma giydiği ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon 7 Kasım 2024'te İngiltere temsilcisi Tottenham ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanarak sezonu kapatan Icardi, uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Mauro Icardi, Tottenham müsabakasının ardından Fatih Karagümrük maçıyla takıma döndü. Tecrübeli santrfor, yedekler arasında başladığı müsabakanın 81. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi. Tecrübeli santrfor, 87. dakikada fileleri havalandırarak gollü bir dönüşe imza attı.

Icardi'nin ısınmaya gittiği ve oyuna girmesi için çağrıldığı anlar Galatasaray taraftarına büyük coşku yaşattı.

Icardi, 300 gün sonra golle tanıştı

Sarı-kırmızılı ekibin yıldızı Icardi, Süper Lig'de 300 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Son golünü geçen sezonun 9. haftasında 19 Ekim 2024 günü Antalyaspor ağlarına gönderen Icardi, 7 Kasım'daki Tottenham maçında sakatlandı.

Uzun sakatlık döneminden çıkan Icardi, forma giydiği ilk maçta gol atarak 300 günlük hasretini sonlandırdı.

Günay'dan kritik kurtarışlar

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Maçın 3. dakikasında Ahmet Sivri'nin şutunda gole izin vermeyen Günay, 60. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Tecrübeli file bekçisi, Tiago Çukur'un yakın mesafeden karşı karşıya şutunda kalesini gole kapattı.

Tiago'ya karşı yaptığı kurtarışın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Günay'ın adını bağırarak kalecilerine destek verdi.

Sahasındaki son 19 lig maçını kaybetmedi

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 19 lig maçında mağlup olmadı.

Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezon ise RAMS Park'ta çıktığı 19 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 16 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 19 iç saha maçında 49 kez rakip fileleri havalandırırken 15 golü kalesinde gördü.

Son 13 resmi maçı kazandı

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 13 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Bu sezonki tek resmi maçını ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye karşı yapan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftadaki Fatih Karagümrük müsabakasını da aynı skorla kazandı.

Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Son 7 maçta gol yemedi

Galatasaray, çıktığı son 7 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.

"Cimbom", 3 Mayıs'ta 4-1 kazandığı Sivasspor maçıyla başlayan süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray, bu sezon çıktığı Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük müsabakalarını 3-0 kazandı.

Üçlü tezahüratını Icardi başlattı

Galatasaray'da klasikleşen galibiyet üçlüsünü Mauro Icardi yaptırdı.

Müsabakanın ardından ultrAslan'ın bulunduğu kale arkasına giden sarı-kırmızılı futbolcular, kol kola girerek taraftarla marş söyledi. Sonrasında öne çıkan Icardi, üçlü tezahüratını başlattı.

Icardi'nin ardından bu sezon ilk maçına çıkan Victor Osimhen ile başarılı bir maç çıkaran kaleci Günay Güvenç de üçlü çektirdi. Taraftarlar, 2 kritik kurtarışa imza atan Günay'a tezahüratlarla destek verdi.

Doh, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü

Fatih Karagümrük'ün Fildişi Sahilli futbolcusu Tresor Doh, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından oyundan atıldı.

Müsabakanın 21. dakikasındaki ikili mücadelede Galatasaraylı Davinson Sanchez yerde kaldı. Devam kararı veren hakem Ozan Ergün, VAR'daki Ömer Faruk Turtay'ın uyarısıyla pozisyonu saha kenarındaki monitörden yeniden izledi.

Pozisyonda Doh'un rakibinin kaval kemiğine bastığını tespit eden Ergün, kırmızı-siyahlı futbolcuya 23. dakikada doğrudan kırmızı kart çıkardı.