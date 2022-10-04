Son şampiyon ALG Spor yeni sezona hazırlanıyor

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde geçen sezonun şampiyonu olan Gaziantep ALG Spor, yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda yaptığı çalışma ile sürdürüyor.

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde geçen sezonun şampiyonu olan Gaziantep ALG Spor, yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda yaptığı çalışma ile sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezon statüsünü belirlemesiyle birlikte T. Kadınlar Futbol Süper Ligi 15-16 Ekim tarihlerinde başlayacak. Geçen sezonun şampiyonu Gaziantep ALG Spor da yeni sezonun başlamasını bekliyor. Çalışmalarına Teknik Direktör Hasan Vural, yönetiminde devam eden Sarı-grili takımda morallerin yüksek olması ise dikkat çekti.

Kura çekimi 6 Ekim Perşembe günü

2022-2023 sezonu Kadın Futbol Ligleri statülerinin yayınlanması sonrasında sezon planlamaları da belirlendi. Geçen sezonun şampiyonu Gaziantep ALG Spor'un da yer alacağı Kadın Futbol Süper Ligi'nde grup kura ve fikstür çekimi 6 Ekim Perşembe günü saat 11: 00'de İstanbul Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek. Yapılan açıklama da ise liglerin 15-16 Ekim tarihinde başlayacağı duyuruldu.

"Heyecanla yeni sezonu bekliyoruz"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, yaptıkları transferlerle birlikte yeni sezona hazır olduklarını belirterek, "Takımımız, teknik ekibimiz gözetiminde yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi nedeniyle sezonu erken açtık. Takımımızdan gidenler ve gelenler oldu. Takımımıza emek vererek ayrılan tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Yeni isimlerle çok güçlü bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. ALG Spor yine ligin en flaş ve dikkat çeken takımı olacaktır. ALG Spor'un hedefi her zaman şampiyonluktur ve heyecanla yeni sezonun başlamasını bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP