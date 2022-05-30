Son finalist Tsitsipas Fransa Açık'a 4. turda veda etti - Haberler

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Son finalist Tsitsipas Fransa Açık'a 4. turda veda etti

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Son finalist Tsitsipas Fransa Açık'a 4. turda veda etti

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 4 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, dünya 40 numarası Holger Rune'ye 3-1 yenilerek 4. turda elendi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta ( Roland Garros ) erkeklerin 4 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, dünya 40 numarası Holger Rune'ye 3-1 yenilerek 4. turda elendi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günündeki tek erkekler mücadelesinde, grand slam kariyerinin ilk 4. tur maçına çıkan Rune ile geçen yılın finalisti Tsitsipas karşılaştı.

Korttan 3 saat sonunda 7-5, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle galip ayrılan 19 yaşındaki Rune, Roland Garros'daki ilk ana tablo deneyiminde son 8'e kaldı.

Rune, çeyrek finalde 8 numaralı seribaşı Casper Ruud'un rakibi oldu.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Roland Garros Fransa Tenis Rune Spor Haberler

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