Son finalist Tsitsipas Fransa Açık'a 4. turda veda etti - Haberler

Son finalist Tsitsipas Fransa Açık'a 4. turda veda etti
AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 4 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, dünya 40 numarası Holger Rune'ye 3-1 yenilerek 4. turda elendi.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta ( Roland Garros ) erkeklerin 4 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, dünya 40 numarası Holger Rune'ye 3-1 yenilerek 4. turda elendi.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günündeki tek erkekler mücadelesinde, grand slam kariyerinin ilk 4. tur maçına çıkan Rune ile geçen yılın finalisti Tsitsipas karşılaştı.
Korttan 3 saat sonunda 7-5, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle galip ayrılan 19 yaşındaki Rune, Roland Garros'daki ilk ana tablo deneyiminde son 8'e kaldı.
Rune, çeyrek finalde 8 numaralı seribaşı Casper Ruud'un rakibi oldu.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor