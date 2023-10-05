Son Dakika: Yıldız futbolcu kadroda yok! Beşiktaş-Lugano maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Konferans Ligi ikinci haftasında Beşiktaş, sahasında Lugano'yu konuk ediyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşma Exxen'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonundan David Fuxman yönetecek. Mücadelede Fuxman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Erez Papir ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.

BEŞİKTAŞ'TA MERT VE GEDSON YOK

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Mert Günok ve Gedson Fernandes bu maçta forma giyemeyecek. Rebic'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

LUGANO'DA 1 EKSİK

Lugano'da Arjantinli stoper Valenzuela forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş; Ersin, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

Lugano; Salpi, Espinoza, Mai, Hajrizi, Hajdari, Bislimi, Grgic, Sabbatini, Steffen, Celar, Bottani.