Son dakika! Valerien Ismael: Bazı şeyler için zamana ihtiyaç var

"Futbolda topa sahip olmanın çok önemi yok, günün sonunda 4-1 kazanan biz olduk ve en önemli taraf budur"

"Sportif direktörümüz Ceyhun Bey'le önümüzdeki sezonla alakalı planları konuşuyoruz"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Fransız teknik adam son olarak taktik anlayışıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bu sistemle 3 yılda 150 maçın üzerinde oynadım. Farklı seviyelerde, farklı liglerde çok maça çıktım. Bu dizilişi biliyorum. Hücumsal, ofansif ve defansif detaylara hakimim. Doğru oyuncularla doğru sonucu almaya çalışıyorum. Taraftara diyebileceğim tek şey, teşekkür ederim. Sözünü verebileceğim her şeyi yapacağım. Kazanmak istiyorum ve bunun için buradayım. Futbol bir sonuç oyunudur. İşler iyi gittiğinde enerjinin nasıl olduğunu hepimiz görüyoruz. İşler olumsuz olunca da tersi oluyor ama inşallah olabildiğince maç kazanacağız."