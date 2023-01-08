Son Dakika: Türkiye yılın ilk derbisine kilitlendi! Fenerbahçe-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
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Son dakika: Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, yılın ilk derbisinde karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında kritik öneme sahip mücadele Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı maçta VAR hakemi olarak ise Alper Ulusoy görev yapacak. Dev derbide ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Aslan liderliğini koruyarak Kadıköy'den ayrılmanın planlarını yaparken, sarı-lacivertliler ise Galatasaray'ı yenerek zirveye yerleşmek istiyor.
Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Joao Pedro dışında eksik yok. Konuk ekip Galatasaray'da sakatlığı sona eren Icardi maç kadrosunda yer alıyor. Tedavileri süren Kazımcan Karataş ve Ross dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Fenerbahçe'de derbi müsabakası öncesi 2, Galatasaray'da ise 4 oyuncu sınırda. Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Sarı-kırmızılı futbolculardan Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, derbide sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşüp, 19. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı. Son 10 derbide her iki takım da rakip fileleri 8'er kez havalandırdı.
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Serdar, Ferdi, Arao, Crespo, King, Rossi, Batshuayi
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Barış Alper
Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023