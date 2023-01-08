Son Dakika: Türkiye yılın ilk derbisine kilitlendi! Fenerbahçe-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, yılın ilk derbisinde karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında kritik öneme sahip mücadele Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı maçta VAR hakemi olarak ise Alper Ulusoy görev yapacak. Dev derbide ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Aslan liderliğini koruyarak Kadıköy'den ayrılmanın planlarını yaparken, sarı-lacivertliler ise Galatasaray'ı yenerek zirveye yerleşmek istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Joao Pedro dışında eksik yok. Konuk ekip Galatasaray'da sakatlığı sona eren Icardi maç kadrosunda yer alıyor. Tedavileri süren Kazımcan Karataş ve Ross dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

Fenerbahçe'de derbi müsabakası öncesi 2, Galatasaray'da ise 4 oyuncu sınırda. Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Sarı-kırmızılı futbolculardan Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, derbide sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşüp, 19. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

SON 10 DERBİDE 6 BERABERLİK

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı. Son 10 derbide her iki takım da rakip fileleri 8'er kez havalandırdı.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Serdar, Ferdi, Arao, Crespo, King, Rossi, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Barış Alper