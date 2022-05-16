Son Dakika | Turgutluspor'da transferin gözdesi Hamit Kulya - Haberler

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Son Dakika | Turgutluspor'da transferin gözdesi Hamit Kulya

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Son Dakika | Turgutluspor'da transferin gözdesi Hamit Kulya

Son dakika spor haberi: TFF 2'nci Lig'den düşen Turgutluspor'un genç kanat oyuncusu Hamit Kulya, transferde gözde.

TFF 2'nci Lig'den düşen Turgutluspor'un genç kanat oyuncusu Hamit Kulya, transferde gözde. Bu sezon Turgutluspor formasını 33'ü ilk 11 olmak üzere 36 maçta terleten 24 yaşındaki oyuncu, Süper Lig ve 1'inci Lig'den birçok takımın radarına girdi. Hamit'i Süper Lig'den Kayserispor ve Alanyaspor'un yanı sıra Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor'un takip ettiği, oyuncu için girişimde bulunacakları öğrenildi. Hamit için 1'inci Lig'den de Manisa FK ve Samsunspor talipliler arasında.


- Turgutlu

Demirören Haber Ajansı / Spor

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