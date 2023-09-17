Son Dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu! Dev maçta şaşırtan tercihler

Son dakika: Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Beşiktaş'ı ağırlıyor. Haftanın mücadelesinden iki takım da 3 puan alarak üst sıralardan kopmamak istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Daniel Amartey'in sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı almıyor. Vincent Aboubakar ile Eric Bailly ise kadroda. Trabzonspor'da Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor.

SÜPER LİG'DE 101. RANDEVU

İki ekip, Süper Lig'de yarın 101. kez rakip olacak. Geride kalan 100 müsabakada siyah-beyazlılar 37, bordo-mavililer 36 galibiyet aldı, 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 142 gole, Trabzonspor 115 golle karşılık verdi.

İŞTE İLK 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Eren, Mehmet Can, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Visca, Onuachu

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Omar, Onur, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Rebic, Cenk