Son Dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu! Dev maçta şaşırtan tercihler
Son dakika: Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Beşiktaş'ı ağırlıyor. Haftanın mücadelesinden iki takım da 3 puan alarak üst sıralardan kopmamak istiyor.
Daniel Amartey'in sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı almıyor. Vincent Aboubakar ile Eric Bailly ise kadroda. Trabzonspor'da Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor.
İki ekip, Süper Lig'de yarın 101. kez rakip olacak. Geride kalan 100 müsabakada siyah-beyazlılar 37, bordo-mavililer 36 galibiyet aldı, 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 142 gole, Trabzonspor 115 golle karşılık verdi.
Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Eren, Mehmet Can, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Visca, Onuachu
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Omar, Onur, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Rebic, Cenk