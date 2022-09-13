Son Dakika | TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Josh Reaves'i transfer etti Spor Haberleri Son dakika haberi: ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Josh Reaves'i kadrosuna kattı. ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Josh Reaves'i kadrosuna kattı. TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, mavi-yeşilli kulüp, geçen sezon Beşiktaş Icrypex forması giyen ABD'li kısa forvet Josh Reaves ile anlaşma sağladı. Amerikan Kolej Basketbol Liginde 2019 yılında All-Big Ten konferansında sezonun en iyi savunma oyuncusu seçilen1,94 metre boyundaki Reaves, 2019-2020 sezonunda Dallas Mavericks ile NBA'de 5 maça çıktı. İlk Avrupa deneyimini 2021-2022 sezonunda Beşiktaş Icrypex'de yaşayan Josh Reaves, Basketbol Süper Liginde 23 maçta 5 sayı, 2,1 ribaund, 1,3 asist ve 1,2 top çalma, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta 6,7 sayı, 2,7 ribaund, 2 asist ve 1,4 top çalma ortalamalarıyla dikkati çekiyor. Spor Kaynak: AA / Cem Şan Tam Gemi Şok Denemeleri Basketbolcu basketbol ING Bank Spor Haberler Son Dakika

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