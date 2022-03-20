Son Dakika: Sürpriz kadro! Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Sürpriz kadro! Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:
Son Dakika: Sürpriz kadro! Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Son dakika: Son 4 maçta 3 galibiyet alan Sarı-Kırmızılılar, çıkışı sürdürmenin ve milli araya moralli girmenin peşinde. 6 maçtır kazanamayan Gaziantep ise evinde kazanıp kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. Torrent, ilk 11'de sürprize imza attı.

Camp Nou'daki 0-0'lık maçın rövanşında Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda eden Galatasaray, rotayı yeniden Süper Lig'e çevirdi. Sarı -Kırmızılılar, 30. hafta maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Karşılaşma 16.00'da başlayacak.

ASLAN MORALLİ

Son 4 lig maçından 3 galibiyet çıkaran Aslan, Gaziantep'ten de 3 puanla dönerek milli araya moralli girmeyi hedefliyor. 6 maçtır kazanamayan ve 37 puanla 15. sıraya gerileyen Gaziantep ise evinde kazanıp kötü gidişata son vermeyi ve ateş hattıyla arasındaki farkı açmayı amaçlıyor.

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Papy, Caulker, Tosca, Sagal, Doğan, Recep, Maxim, Joao, Muhammed.

Galatasaray: Muslera, Semih, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Morutan, Gomis.

Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Galatasaray, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title