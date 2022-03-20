Son Dakika: Sürpriz kadro! Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Camp Nou'daki 0-0'lık maçın rövanşında Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda eden Galatasaray, rotayı yeniden Süper Lig'e çevirdi. Sarı -Kırmızılılar, 30. hafta maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Karşılaşma 16.00'da başlayacak.

ASLAN MORALLİ

Son 4 lig maçından 3 galibiyet çıkaran Aslan, Gaziantep'ten de 3 puanla dönerek milli araya moralli girmeyi hedefliyor. 6 maçtır kazanamayan ve 37 puanla 15. sıraya gerileyen Gaziantep ise evinde kazanıp kötü gidişata son vermeyi ve ateş hattıyla arasındaki farkı açmayı amaçlıyor.

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Papy, Caulker, Tosca, Sagal, Doğan, Recep, Maxim, Joao, Muhammed.

Galatasaray: Muslera, Semih, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Morutan, Gomis.

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