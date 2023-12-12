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(Son dakika) Süper Lig hakemleri Halil Umut Meler'e destek için Ankara'ya akın ediyor

12 Aralık 2023 00:46 Güncelleme: 00:47 Abone Ol

(Son dakika) Süper Lig hakemleri Halil Umut Meler'e destek için Ankara'ya akın ediyorHalil Umut Meler'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunacak olan çok sayıda hakem, daha sonra ortaklaşa basın mensuplarına açıklama da yapmayı planlıyor.