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(Son dakika) Süper Lig hakemleri Halil Umut Meler'e destek için Ankara'ya akın ediyor

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(Son dakika) Süper Lig hakemleri Halil Umut Meler'e destek için Ankara'ya akın ediyorHalil Umut Meler'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunacak olan çok sayıda hakem, daha sonra ortaklaşa basın mensuplarına açıklama da yapmayı planlıyor.

(Son dakika) Süper Lig hakemleri Halil Umut Meler'e destek için Ankara'ya akın ediyor

Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunacak olan çok sayıda hakem, daha sonra ortaklaşa basın mensuplarına açıklama da yapmayı planlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Halil Umut Meler Ankara Süper Lig Spor Haberler Son Dakika

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