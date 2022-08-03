Son dakika spor: Yılport Samsunspor, Giresunspor'dan Zeki Yavru'yu transfer etti
Gelen son dakika haberine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Giresunspor'dan Zeki Yavru'yu kadrosuna kattı.
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Giresunspor'dan Zeki Yavru'yu kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig ekibi Giresunspor'da forma giyen 30 yaşındaki defans oyuncusu Zeki Yavru ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Zeki Yavru ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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AA / Mustafa Çavuş - Spor