Son dakika spor: Yılport Samsunspor, Giresunspor'dan Zeki Yavru'yu transfer etti Gelen son dakika haberine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Giresunspor'dan Zeki Yavru'yu kadrosuna kattı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Giresunspor'dan Zeki Yavru'yu kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig ekibi Giresunspor'da forma giyen 30 yaşındaki defans oyuncusu Zeki Yavru ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Zeki Yavru ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. ??????? Spor AA / Mustafa Çavuş Giresunspor Samsunspor Zeki Yavru Spor Haberler Son Dakika

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