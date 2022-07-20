Son dakika spor: Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in, Hatayspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika habere göre Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in, Hatayspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Trabzonspor : "Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in, Hatayspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." - TRABZON
İhlas Haber Ajansı / Spor