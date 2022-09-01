Son dakika spor: Tarsus İdman Yurdu, Yusuf Talum'u transfer etti Spor Haberleri Son dakika haberi: TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, Yusuf Talum'u renklerine bağladı. TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, Yusuf Talum'u renklerine bağladı. Göztepe ve Menemen Belediyespor formaları giyen Yusuf Talum ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Tarsus İdman Yurdu, bir oyuncuyu daha kadrosuna dahil edeceği öğrenildi. 21 yaşındaki sağ bek, futbola Kuşadası Trabzon Gençlikspor'da başladı. Göztepe'de ilk kez profesyonel olan Talum, 19 Yaşaltı Milli Takımı'nda forma giydi. Talum, geçen sezon Menemen Belediyespor formasıyla sezonu tamamladı. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Menemen Tarsus Spor Haberler Son Dakika

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