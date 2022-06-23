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Son dakika spor: Konyaspor, kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti

AA - Basir Gülüm - Spor
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Son dakika spor: Konyaspor, kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti

Son dakika haberlerine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, deneyimli kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, deneyimli kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine yönetici Sami Pirinç de katıldı.

Konyaspor, Karşıyaka altyapısında yetişen ve geçen sezon Bursaspor forması giyen 27 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk ile bonservis bedeli ödemeden 3 yıllık sözleşme imzaladı.

AA / Basir Gülüm - Spor

Konyaspor Konya Spor Haberler Son Dakika

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