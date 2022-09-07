Son dakika spor: Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi için oyuncu ve kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
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Son dakika haberlerine göre Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi için oyuncu ve kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi için oyuncu ve kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor