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Son dakika spor: Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Ezeh'i transfer etti

AA - Emrah Oktay - Spor
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Son dakika spor: Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Ezeh'i transfer etti

Bir son dakika haberine göre Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Francis Ezeh'i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Francis Ezeh'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan Francis Ezeh'i renklerine bağladı. Francis Ezeh'e 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz." denildi.

24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, geçen sezon Adana Demirspor'da 7 Süper Lig maçına çıktı. Devre arasında 1. Lig takımı Tuzlaspor'a kiralanan Ezeh, 13 müsabakada 8 gol kaydetti.

AA / Emrah Oktay - Spor

Adana Demirspor Papa Francesco Eyüpspor Spor Haberler Son Dakika

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