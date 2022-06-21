Son dakika spor: Efeler 09'da iç transferde 3 imza Son dakika spor haberi... TFF 3'üncü Lig'e ilk kez çıkan Aydın temsilcisi Efeler 09 FK, iç transferde 3 tecrübeli oyuncuyla sözleşme imzaladı. TFF 3'üncü Lig'e ilk kez çıkan Aydın temsilcisi Efeler 09 FK, iç transferde 3 tecrübeli oyuncuyla sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı kulüp geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki şampiyonlukta takıma büyük katkı sağlayan 33 yaşındaki ön libero Serdar Sudun, 36 yaşındaki takım kaptanı stoper Sabutay Alper Bayülken ve 29 yaşındaki forvet İshak Kurt'la sözleşme yenileyip takımda tuttu. İshak, geçen sezon şampiyonluğa 10 golle katkı yaptı. Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Efeler Aydın Spor Haberler Son Dakika

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