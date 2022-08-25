Son dakika spor: Dursun Özbek: Transfer çalışmalarımızın durgunlaştığını söylemek mümkün değil

Petrol Ofisi CEO'su Mehmet Abbasoğlu ise toplantıda, "Biz 2017'den beri sosyal sorumluluk prensibiyle yola çıkarak Altınordu Kulübü'nün destekçisiyiz. Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın son transferlerini görünce bizim tabi sadece Türkiye'de değil yurt dışında da beklentimiz yükseldi. Bizim amacımız bunun üzerine koyarak devam etmek. 4 büyük kulübümüz devam ediyor. Gönül ister ki bu tür destekler devam etsin. Bizim amacımız bunun üzerine koyarak devam etmek. Mahremiyet kapsamında bazı teknik detaylara girmemiz mümkün değil. İnşallah Allah uzun bir yolculuk nasip eder. Hep destek, tam destek" diye konuştu.