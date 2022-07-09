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Son dakika spor: Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ABD'li oyuncu Tori Dixon'ı transfer etti

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Spor
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Son dakika spor: Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ABD'li oyuncu Tori Dixon'ı transfer etti

Son dakika spor haberine göre Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Bolu Belediyespor, ABD Milli Takımı'nın orta oyuncusu Tori Dixon'ı renklerine bağladı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Bolu Belediyespor, ABD Milli Takımı'nın orta oyuncusu Tori Dixon'ı renklerine bağladı.

Kulüp başkanı Sinan Barut, AA muhabirine, yeni sezon öncesinde iyi bir takım oluşturmak için çalıştıklarını, bu kapsamda takıma ve voleybola katkı sağlayacak oyuncular aldıklarını söyledi.

Tori Dixon'ın transferini gerçekleştirmek için çok çalıştıklarını anlatan Barut, "Dixon, kariyeri ve kişiliğiyle takıma çok faydalı olacak." dedi.

Barut, ligde kazanmak için sürekli mücadele eden, seyir zevki olan, lige katkı sağlayan bir takım olacaklarını ifade etti.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor

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