Son dakika spor: Beşiktaş Basketbol Takımı, Okben Ulubay'ı transfer etti
AA - Ercan Çakar - Spor
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Son dakika haberi... Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon Galatasaray Nef'te oynayan Okben Ulubay'ı kadrosuna dahil etti.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon Galatasaray Nef'te oynayan Okben Ulubay'ı kadrosuna dahil etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşında ve 2,01 metre boyundaki forvet oyuncusuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.
Anadolu Efes altyapısında yetişen Okben Ulubay, kariyerinde ayrıca Pertevniyal, Yeşilgiresun Belediyespor, Darüşşafaka, KK FMP Belgrad, Aliağa Petkimspor ve Galatasaray Nef'in formalarını giydi.
AA / Ercan Çakar - Spor