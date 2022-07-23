Son dakika spor: Beşiktaş Basketbol Takımı, Okben Ulubay'ı transfer etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika spor: Beşiktaş Basketbol Takımı, Okben Ulubay'ı transfer etti

AA - Ercan Çakar - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika spor: Beşiktaş Basketbol Takımı, Okben Ulubay'ı transfer etti

Son dakika haberi... Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon Galatasaray Nef'te oynayan Okben Ulubay'ı kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon Galatasaray Nef'te oynayan Okben Ulubay'ı kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşında ve 2,01 metre boyundaki forvet oyuncusuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

Anadolu Efes altyapısında yetişen Okben Ulubay, kariyerinde ayrıca Pertevniyal, Yeşilgiresun Belediyespor, Darüşşafaka, KK FMP Belgrad, Aliağa Petkimspor ve Galatasaray Nef'in formalarını giydi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Okben Ulubay basketbol Beşiktaş Nef Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title