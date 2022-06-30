Son dakika spor: 16'ncı Para Atletizm Tunus Prix'sinde milliler 9 madalya kazandı

Tunus'ta 23-29 Haziran tarihlerinde düzenlenen 16'ncı Para Atletizm Grand Prix'si sona erdi. World Para Atletics serisinin 5'inci ayağı ayrıca para atletizm branşında en eski ve köklü organizasyonlarından biri olan Grand Prix'e 27 ülkeden 450 sporcu katıldı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Para Atletizm Milli Takımı turnuvayı 4 altın, 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazandı.

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TBESF Başkanı Muaz Ergezen sporcuları kutladı. Ergezen, "Tunus'ta büyük bir başarıya imza atan Para Atletizm Takımımızı kutluyorum. Birbirinden zor ve meşakkatli kategorilerde alınan bu başarılar tesadüf değil. Arkasında durmadan çalışmanın ve gayretin izleri var. Biz tam spor ülkesiniz, her branşta, her yarışmada ödüllerin en büyük adayı biziz. Sıkı çalışarak kazanılan bu başarı için bütün kafilemizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Spor