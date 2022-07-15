Son dakika spor: 15 Temmuz şehitleri için koştular

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitleri anmak için Türkiye Atletizm Federasyonu ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitleri anmak için Türkiye Atletizm Federasyonu ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Atletizm Pisti'nde 1. Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu gerçekleştirildi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm İl Temsilciliği koordinesinde sporcuların katıldığı koşu, 3 kilometrelik parkurda yapıldı. Dereceye giren atletlere madalya takdim edildi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, anlamlı günde ter döken tüm sporcuları tebrik etti. 15 Temmuz'un bir direniş destanı olduğunu kaydeden Öztürk, "Milletimiz, 15 Temmuz 2016 gecesi milli birlik ve beraberliğimize kastetmeye çalışan hainlere karşı tek yürek, tek bilek olarak tüm dünyaya bir kez daha gücünü göstermiştir. Vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor