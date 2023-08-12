Son Dakika: Son şampiyon sahada! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezonu Kayseri'de açıyor. Okan Buruk'un ekibi ligin ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Kayserispor ile Galatasaray arasındaki müsabaka saat 21.45'te başlayacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Hakan Ceylan görev yapacak.

İLK 11'LER

Kayserispor; Bilal, Uzodimma, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Ali Gezek, Kemen, Ali Karimi, Cardoso, Thiam

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Sérgio, Barış, Mertens, Kerem, Cédric Bakambu

GALATASARY'DA 5 EKSİK

Galatasaray'da yeni transfer Tete'nin yanı sıra Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir ve Olimpiu Morutan Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılıların yeni transferleri Wilfried Zaha, Kerem Demirbay ve Lucas Torreira ise Kayseri kafilesinde yer aldı.

55. RANDEVU

Galatasaray ile Mondihome Kayserispor, Süper Lig'de cumartesi günü 55. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 54 müsabakada Galatasaray 33, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 16 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 120 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verebildi.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 27 lig maçında 12 kez yendi.

Kayseri'deki sadece 3 maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 25, Galatasaray ise deplasmanda 41 gol attı.