Tam bir orta saha savaşı! Sivas'ta ilk gol geldi
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maçın başında sahaya ambulans girdi. Enner Valencia hastaneye kaldırıldı. F.Bahçe, 22'de Rossi'nin golüyle öne geçti.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki müsabakanın hakemi Zorbay Küçük.
Samet Akaydın, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Willian Arao ve Enner Valencia, kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Bitexen Giresunspor karşısında takımı yalnız bırakacak.
Ligde geride kalan 31 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 37 puan topladı. Son 2 maçını kazanarak çıkış yakalayan Sivas temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Saiz, Hakan, Charisis, Erdoğan, Gradel, Yatabare
Fenerbahçe: İrfan; Osayi, Serdar, Samet, Peres; Arao, İrfan, Arda, Ferdi, Valencia, Pedro
12' Edinilen bilgiye göre Enner Valencia'nın bilinci yerinde.
11' Ambulans saha içine girdi. Valencia'ya önlem amacıyla bir boyunluk takıldı. Şimdi ambulansa götürülüyor.
10' Sakatlık sebebiyle oyun henüz başlamadı.
9' Enner Valencia için saha içine ambulans çağrıldı. Umarız ciddi bir durumu yoktur.
8' Valencia ve Al i Şaşal pozisyon sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanında.
5' Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt, sağdan ceza sahasına girer girmez yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oralı olmadı.
3' Maç düşük tempoyla başladı. İki takım da kontrollü oynuyor.