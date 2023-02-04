Son Dakika: Sivasspor-Beşiktaş canlı anlatım! Maçta ilk düdük çaldı

Son dakika: Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'a konuk oluyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturuyor. Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'a konuk oldu. 5 maçlık galibiyet serisi geçen hafta sona eren Beşiktaş, yeni bir seri yakalayarak şampiyonluk yarışına dahil olmak istiyor.

EKSİKLER

Sivas temsilcisinde Beşiktaş maçı öncesinde savunmada görev yapan Murat Paluli, orta saha oyuncuları Fredrik Ulvestad ve Clinton N'Jie ile forvet Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş'ta Gedson cezalı, Redmond, Josef ve Salih Uçan ise sakatlığı nedeniyle Sivasspor' karşı forma giymedi.

2 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Sivasspor karşılaşması öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ve Arthur Masuaku kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Saiz, Hakan, Charisis, Max, Caicedo

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Necip, Tayfur, N'Koudou, Hadziahmetovic, Cenk, Aboubakar