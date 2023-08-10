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Son Dakika: Şenol Güneş tüm kozlarını oynadı! Neftçi Bakü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

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Son dakika: Uefa Konferans Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Neftçi Bakü'ye konuk oluyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in yönetecek.

Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Beşiktaş turu geçmesi halinde Aris-Dinamo Kiev maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Ghezzal, Cenk Tosun ve cezalı Masuaku forma giyemeyecek. Öte yandan yeni transfer Rebic, teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek.

Neftçi Bakü; Brkic, Zulfugarli, Matias, Tamas, Salahli, Jaber, Makhmudov, Yusifli, Saief, Lebon, Shinyashiki

Beşiktaş; Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Şenol Güneş Beşiktaş Bakü Spor Haberler Son Dakika

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