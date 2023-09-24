Son Dakika: Şenol Güneş tercihini yaptı! Beşiktaş-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Süper Lig'in 6.haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği müsabakanın VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak.

BEŞİKTAŞ'IN DURUMU

Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 7 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

KAYSERİSPOR'UN DURUMU

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan namağlup Mondihome Kayserispor ise haftaya 9 puan ve averajla 5. basamakta girdi.

CEZALI FUTBOLCU YOK

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş; Mert, Onur, Bailly, Omar, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

Kayserispor; (Muhtemel) Bilal, Hosseini, Ramazan, Jeanvier, Carole, Attamah, Boa Morte, Kartal, Mane, Thiam, Bahoken