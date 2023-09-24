Son Dakika: Şenol Güneş tercihini yaptı! Beşiktaş-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu
Son dakika: Süper Lig'in 6.haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği müsabakanın VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak.
Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 7 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan namağlup Mondihome Kayserispor ise haftaya 9 puan ve averajla 5. basamakta girdi.
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
Beşiktaş; Mert, Onur, Bailly, Omar, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.
Kayserispor; (Muhtemel) Bilal, Hosseini, Ramazan, Jeanvier, Carole, Attamah, Boa Morte, Kartal, Mane, Thiam, Bahoken