Son Dakika: Şenol Güneş'ten Aboubakar sürprizi! Beşiktaş-Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Spor Haberleri
Son dakika: Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. VAR hakemi ise Özgür Yankaya. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Şenol Güneş karşılaşmada Vincent Aboubakar ve Dele Alli'ye ilk 11'de şans verdi.
Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibini de yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta sarı kart cezalıları Nathan Redmond ve Romain Saiss, kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier ile birlikte sakat olan Rachid Ghezzal ile Josef de Souza kamp kadrosuna dahil edilmedi. Alanyaspor'da Balkovec cezası nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Tayfur, Tayyip, Welinton, Masuaku, Salih, Gedson, Dele Alli, Muleka, Cenk, Aboubakar
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Ferhat, Lusamba, Cavaliero, Fatih, Candeias, Hassan