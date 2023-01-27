Son Dakika: Şenol Güneş'ten Aboubakar sürprizi! Beşiktaş-Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. VAR hakemi ise Özgür Yankaya. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Şenol Güneş karşılaşmada Vincent Aboubakar ve Dele Alli'ye ilk 11'de şans verdi.