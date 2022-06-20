Son dakika: Samsunspor, teknik ekibine yeni transfer Gelen son dakika haberlerine göre Samsunspor, İtalyan teknik adam Marcelo Cottafava'yı renklerine kattı. Samsunspor, İtalyan teknik adam Marcelo Cottafava'yı renklerine kattı. Cottafava, takımda yardımcı antrenör olarak görev alacak. Önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Samsunspor, İtalya Serie A takımı Torino FC'de görev alan İtalyan Teknik Direktör Marcelo Cottafava ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Samsunspor'dan yeni transfer ile ilgili yapılan açıklamada; "Kulübümüz son olarak İtalya Serie A takımlarından Torino FC'de görev alan İtalyan Teknik Direktör Marcelo Cottafava ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Marcelo, Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alacaktır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / Spor İtalya Serie A Samsunspor Spor Haberler Son Dakika

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