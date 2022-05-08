Son dakika haberleri! Mustafa Er: 'Bu seneyi kazasız belasız atlatacağız'

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Ümraniyespor maçının ardından, "Sağlıklı bir ortam var ve bu ortamda inşallah bu seneyi kazasız belasız atlatacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er, "Kazandığımız için mutluyuz. Mağlup duruma düştükten sonra geri gelmek önemliydi. Oyuncu grubumuz ciddi bir karakter ortaya koydu. Bu durumlarda geri gelmek gerçekten zor zordur. İnanılmaz bir baskı vardı. Sürekli geriden geliyoruz. Bizim geçmemiz gereken 3 takım vardı 8 hafta önce. Biz bu haftalarda 12-13 puan fark erittik. Bu çok önemli. Tabii ki baskından dolayı oyunun belli dönemlerinde düşüşler olabiliyor. Maçın başında da bunu hissettik ve sonrasında dengelemeye başladık. Kazanmamız gereken çok önemli bir maçı kazandık. Bundan sonra bütün ipler elimizde. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Takımda inanç, güven, samimiyet ve mücadele var. Sağlıklı bir ortam var ve bu ortamda inşallah bu seneyi kazasız belasız atlatacağız" diye konuştu.

Mustafa Er, küme düşme puan barajının yükseldiğini ve çok fazla hesap yapmadıklarını belirterek, "5-6 haftadır kimseye bakmıyoruz. Biz kazandığımız sürece problem yok. Biz buna odaklandık. Bizim ne sevinmek için ne de üzülmek için vaktimiz var. Hem fiziksel hem de mental olarak bir yük var. Bunu atıp önümüzdeki haftalara hazırlanmamız gerekiyor. Kalan iki maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor