Son dakika: Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Son Dakika: Okan Buruk yıldız oyuncuya şans verdi! Galatasaray-MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Mke Ankaragücü'nü konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Erkan Engin.

Galatasaray, ligde çıktığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 16 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 6 maçın birini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden MKE Ankaragücü ise topladığı 6 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

EKSİKLER

Galatasaray'da tek eksik Kazımcan Karataş. Ankaragücü'nde ise Ali Sowe, Tolga Ciğerci ve Stelios Kitsiou'nun maç kadrosunda yer alamayacağı açıklandı.

İL 11'LER

Galatasaray; Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

MKE Ankaragücü; (Muhtemel) Gikiewicz, Hanousek, Radakovic, Mujakic, Hayrullah, Cem, Djokanovic, Efkan, Rodrigues, Morutan, Bajic