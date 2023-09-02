Son Dakika: Okan Buruk tüm kozlarını oynadı! Gaziantep FK-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kalyon Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

ASLAN 8. SIRADA

Son şampiyon Galatasaray, ligde çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Üçüncü haftadaki İstanbulspor mücadelesi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı nedeniyle ertelenen Galatasaray, topladığı 4 puanla haftaya 8. sırada girdi.

GAZİANTEP PUAN ALAMADI

İlk 3 maçını kaybeden Gaziantep temsilcisi ise son sırada yer alıyor.

EKSİKLER:

Ev sahibi Gaziantep FK'da İlker Karakaş dışında eksik bulunmuyor. Galatasaray'da Fredrik Midtsjö ve Sergio Oliveira ile yeni transferler Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha kadroda yer almıyor.

İLK 11'LER:

Gaziantep FK; Batuhan, M'Bakata, Ertuğrul, Djilobodji, Khacef, Jevtovic, Furkan, Bikel, Maxim, Mustafa, Riascos

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.