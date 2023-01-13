Son Dakika: Galatasaray-Hatayspor canlı anlatım! Maçta ilk düdük çaldı
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Son dakika: Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalıyor. Maçın VAR hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor...
Galatasaray ile Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Fenerbahçe derbisini kazanan sarı-kırmızılılar, Volkan Demirel'in öğrencilerini de yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırma hedefinde.
Galatasaray'da cezalı Mertens'in yanı sıra Kazımcan Karataş ile Mathias Ross maç kadrosunda yer almadı. Hatayspor'da sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyedi.
Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, önemli bir galibiyet serisine sahip. Ligdeki son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 7 karşılaşmasından da üç puanla ayrıldı.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Torreira, Mata, Barış Alper, Kerem, Icardi
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Recep Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Ribeiro, Saba, Bertuğ