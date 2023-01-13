Son Dakika: Galatasaray-Hatayspor canlı anlatım! Maçta ilk düdük çaldı

Son dakika: Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalıyor. Maçın VAR hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor...

Galatasaray ile Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Fenerbahçe derbisini kazanan sarı-kırmızılılar, Volkan Demirel'in öğrencilerini de yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırma hedefinde.

EKSİKLER

Galatasaray'da cezalı Mertens'in yanı sıra Kazımcan Karataş ile Mathias Ross maç kadrosunda yer almadı. Hatayspor'da sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyedi.

GALATASARAY'IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, önemli bir galibiyet serisine sahip. Ligdeki son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 7 karşılaşmasından da üç puanla ayrıldı.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Torreira, Mata, Barış Alper, Kerem, Icardi

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Recep Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Ribeiro, Saba, Bertuğ