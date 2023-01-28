Giresunspor-Galatasaray canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor ile karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturuyor.

5 İSİM KADROYA ALINMADI

Sarı-kırmızılılarda Haris Seferovic, Patrick van Aanholt, Yusuf Demir, Mathias Ross ile sarı kart cezası olan Abdülkerim Bardakcı kadroda yer almıyor.

GALATASARAY REKORA KOŞUYOR

Son 12 resmi maçını kazanan Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçını da kayıpsız geçmesi durumunda Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale edecek.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveria, Mertens, Kerem, Barış Alper, Icardi

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savicevic, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic.

CANLI ANLATIM:

D.A: Mücadelede ilk yarı sona erdi.

Dakika 47: Savunma arkasına atılan topta Icardi karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi. Dönen topu Onurcan elinden kaçırdı. O bölgede Mertens önüne düşen topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

Dakika 47: GOL! Galatasaray, Mertens'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 45: İlk yarının sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

Dakika 44: PENALTI KAÇTI! Mauro Icardi, kaleci Onurcan'ı geçemedi.

Dakika 43: VAR'DAN PENALTI GELDİ! Hakem Bahattin Duran pozisyonu inceledi ve Arias'ın Icardi'ye faul yaptığını işaret etti. Galatasaray pebaltı kullanacak.

Dakika 38: Barış Alper'in indirdiği topa Mertens gelişine vurdu. Top yandan az farkla auta gitti.

Dakika 36: Galatasaray şimdi tek paslarla rakip yarı alana yerleşmek istiyor.

Dakika 33: Galatasaray henüz istediği oyunu sahaya yansıtamadı.

Dakika 29: Mertens'in kullandığı serbest vuruşta Icardi topa hareketlendi. Kaleci Onurcan'a faul yapıldığı belirtildi.

Dakika 26: Sacha Boey sağdan iyi ortaladı. Mertens'ten önce savunma araya girdi.

Dakika 24: Giresunspor, Galatasaray'ın ilk dakikalardaki baskısını kırdı.

Dakika 22: Barış Alper, yay üzerinde gelişine vurdu. Top savunmadan döndü.

Dakika 17: Galatasaray'da Kerem orta alanda Hayrullah'ın müdahalesiyle yerde kaldı, faul.

Dakika 15: Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi.

Dakika 11: Galatasaray kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

Dakika 7: Galatasaray'da Sacha Boey sağdan ceza sahasına ortaladı. Savunmadan kritik müdahale.

Dakika 4: Icardi ve kaleci Onurcan sakatlık geçirdi. İki oyuncunun da ciddi bir durumu yok.

Dakika 3: Barış Alper sağdan ceza sahasına gönderdi. Karambolde Icardi topu almak isterken kaleciye faul yaptı.

Dakika 1: İlk düdük geldi ve maç başladı.