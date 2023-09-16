Son Dakika: Okan Buruk şaşırtmadı! Galatasaray-Samsunspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Son dakika: Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Yılport Samsunspor'u ağırlıyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Yılport Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ligde ilk 4 haftada 3 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Galatasaray, puan cetvelinde aynı sayıda maça çıkan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsun temsilcisi ise 3 müsabakada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.
Ev sahibi Galatasaray'da takıma yeni katılan Davinson Sanchez maç kadrosunda yer almayacak. Zaha'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Samsunspor; Okan, Bola, Van Drongelen, Yunus Emre Çift, Schindler, Tait, Soner, Fofana, Holse, Emre Kılınç, Dimata.