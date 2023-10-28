Son Dakika: Okan Buruk, Icardi kararını verdi! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
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Son dakika: Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Koray Gençerler görev yapacak.
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 25 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.
Çaykur Rizespor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 14 puan topladı. Karadeniz ekibi, ligde averajla 8. sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor'da sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'da Icardi ve Ziyech maç kadrosuna alındı, durumları maç saatinde belli olacak.
Çaykur Rizespor; Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, İbrahim, Shelvey, Mithat, Olawoyin, Sauer, Zeqiri, Minchev.
Galatasaray; Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.