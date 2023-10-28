Son Dakika: Okan Buruk, Icardi kararını verdi! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Koray Gençerler görev yapacak.

ASLAN YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 25 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

RİZESPOR SAHASINDA GÜLMEK İSTİYOR

Çaykur Rizespor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 14 puan topladı. Karadeniz ekibi, ligde averajla 8. sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Çaykur Rizespor'da sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'da Icardi ve Ziyech maç kadrosuna alındı, durumları maç saatinde belli olacak.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor; Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, İbrahim, Shelvey, Mithat, Olawoyin, Sauer, Zeqiri, Minchev.

Galatasaray; Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.