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Son dakika: OGM Ormanspor'un eski oyuncusu Payne, 31 yaşında hayatını kaybetti

AA - Fatih Erel - Spor
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Son dakika: OGM Ormanspor'un eski oyuncusu Payne, 31 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Türkiye'de geçen yıl OGM Ormanspor erkek basketbol takımında da oynayan ve NBA kariyeri de olan ABD'li Adreian Payne, 31 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'de geçen yıl OGM Ormanspor erkek basketbol takımında da oynayan ve NBA kariyeri de olan ABD'li Adreian Payne, 31 yaşında hayatını kaybetti.

ABD basınında yer alan haberlerde, Michigan State'in eski basketbolcusu Payne'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Eski NBA oyuncusu Jared Sullinger de sosyal medya paylaşımında, Payne hakkında "kardeşime/takım arkadaşıma" şeklinde ilettiği mesajında "rahat uyu" notunu düştü.

Payne'nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

AA / Fatih Erel - Spor

Tam Gemi Şok Denemeleri, basketbol, Türkiye, Spor, Haberler

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