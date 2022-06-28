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Son dakika... Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbolcu Ogün Sevinç'i transfer etti

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Son dakika... Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbolcu Ogün Sevinç'i transfer etti

Son dakika spor haberine göre ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fethiye Belediyespor'dan forvet Ogün Sevinç'le anlaştı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fethiye Belediyespor'dan forvet Ogün Sevinç'le anlaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, Ogün Sevinç'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Basketbola Ülkerspor altyapısında başlayan Ogün Sevinç daha önce Alpella, Trabzonspor, Aliağa Petkimspor, İTÜ, Antalya Kepez Belediyespor, OYAK Renault, Olin Edirne, Hacettepe Üniversitesi, Uşak Sportif, Torku Konyaspor, Afyon Belediyespor, Mamak Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Fethiye Belediyespor'da mücadele etti.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Büyükşehir Belediyespor Ogün Sevinç Fethiye Manisa Spor Haberler Son Dakika

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