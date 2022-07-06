Son dakika haber | Manisa Büyükşehir Belediyespor, Yiğit Baran Sarıkaya'yı transfer etti Son dakika haber... ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor'dan Yiğit Baran Sarıkaya ile anlaştı. ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor'dan Yiğit Baran Sarıkaya ile anlaştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamaya göre, uzun forvet ve pivot pozisyonunda oynayan 23 yaşındaki Yiğit Baran ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Profesyonel kariyerine altyapısında yetiştiği TED Ankara Kolejliler ile başlayan Yiğit Baran, son 2 sezonda OGM Ormanspor forması giydi. AA / Ahmet Bayram - Spor Spor Haberler Son Dakika

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