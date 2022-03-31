Son dakika: Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı. - Haberler

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Son dakika: Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Son dakika: Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.

Son dakika haber... Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Altın Madalya, Macaristan, Güreş, Spor, Haberler

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