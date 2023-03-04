Son Dakika: Kayserispor deplasmanındaki Fenerbahçe'de sürpriz kadro! Taraftarın sevgilisi Arda Güler ilk 11'de
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Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçında 4 galibiyet alan Fenerbahçe, 24. haftada deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Arda Güler'e ilk 11'de şans verildi.
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe, 24. haftada Kayserispor'a konuk oluyor. Sarı-Lacivertliler şampiyonluk yarışından kopmamak maçı mutlaka kazanmak istiyor.
Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Kayserispor ise son 3 maçından galibiyetle ayrıldı. Formda olan iki takımın karşılaşmasındaki seyir zevki beklentisi hayli yüksek.
Maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Yardımcıları ise Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar. Maçın 4. hakemi Mert Güzenge, VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturuyor.
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Joao Pedro aylar sonra kadroya dahil edilirken, Luan Peres, Mert Hakan, Nazım Sangare, Michy Batshuayi ve Gustavo Henrique Kayseri'ye götürülmedi.
Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Emre Mor, kart sınırında bulunuyor. Bu isimler sarı kart görmeleri halinde Alanyaspor deplasmanında görev yapamayacak.
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam.
Fenerbahçe: Altay, Lincoln, Szalai, Samet, Ferdi, Arao, Crespo, Rossi, Arda, Valencia, King.