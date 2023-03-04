Son Dakika: Kayserispor deplasmanındaki Fenerbahçe'de sürpriz kadro! Taraftarın sevgilisi Arda Güler ilk 11'de

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe, 24. haftada Kayserispor'a konuk oluyor. Sarı-Lacivertliler şampiyonluk yarışından kopmamak maçı mutlaka kazanmak istiyor.

SON 3 MAÇTA GALİBİYET

Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Kayserispor ise son 3 maçından galibiyetle ayrıldı. Formda olan iki takımın karşılaşmasındaki seyir zevki beklentisi hayli yüksek.

HAKEM ATİLLA KARAOĞLAN

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Yardımcıları ise Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar. Maçın 4. hakemi Mert Güzenge, VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturuyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Joao Pedro aylar sonra kadroya dahil edilirken, Luan Peres, Mert Hakan, Nazım Sangare, Michy Batshuayi ve Gustavo Henrique Kayseri'ye götürülmedi.

KANARYA SINIRDA

Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Emre Mor, kart sınırında bulunuyor. Bu isimler sarı kart görmeleri halinde Alanyaspor deplasmanında görev yapamayacak.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam.

Fenerbahçe: Altay, Lincoln, Szalai, Samet, Ferdi, Arao, Crespo, Rossi, Arda, Valencia, King.