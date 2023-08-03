Son Dakika: Kartal tur peşinde! Tirana-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Tirana'ya konuk oluyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında temsilcimiz Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak mücadele 21.00'de başlayacak.

MUHTEMEL RAKİP ZELJEZNICAR-NEFTCI GALİBİ

Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

EKSİKLER

Tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ile UEFA listesinde yer almayan Ante Rebic maç kadrosunda yer almayacak.

İLK 11'LER

Tirana; Selmani, Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu, Najdovski, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina.

Beşiktaş; Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.

32. Avrupa maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 232. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 231 müsabakada 85 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda fileleri 302 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 347 gol gördü.

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası'nda aynı başarıya imza attı. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de adını çeyrek finale yazdırdı.