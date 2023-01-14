Son Dakika: Kara Kartal zirveden kopmak istemiyor! Konyaspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u ağırlıyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Serkan Tokat. Maçta ilk 11'ler belli oldu. Şenol Güneş, takımdan ayrılan Weghorst'un yokluğundaki ilk maçta hücum hattında Redmond, Muleka ve Cenk Tosun'a yer verdi.

Konyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Zirve iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, Konyaspor karşısında puan kaybetmek istemiyor.

BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN KABUSU

Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sarı kart cezalısı Salih Uçan, Konyaspor maçında görev yapamayacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de rakiplerine konuk olduğu son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligdeki son deplasman galibiyetini 9. haftada Giresunspor karşısında alan Beşiktaş, dış sahada çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Bu karşılaşmalarda Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a yenilen siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile de berabere kaldı.

İŞTE İLK 11'LER

Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Michalak, Muhammed Demir, Bytyqi, Diouf

Beşiktaş: Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha, Rosier, Josef, Gedson, Masuaku, Redmond, Muleka, Cenk Tosun