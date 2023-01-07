Son Dakika: Beşiktaş-Kasımpaşa maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Koray Gençerler. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 18. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Ligde 1 maç eksiğiyle 6. sırada bulunan siyah-beyazlılar, Selçuk İnan yönetimindeki İstanbul ekibini yenerek zirve yarışına yeniden tutunmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin ve Josef de Souza ile sarı kart cezalısı Valentin Rosier kadroda yer almadı. Francisco Montero da kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıktan kurtulan Saiss ise Dünya Kupası sonrası ilk kez maç kadrosuna alındı. Kasımpaşa'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson, Cenk Tosun, Redmond, Nkoudou, Weghorst

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Donk, Yasin, Tırpan, Aytaç, Eysseric, Fall, Mortadha, Hajradinovic