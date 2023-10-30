Son dakika: Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Siyah-beyazlılarda önemli eksikler bulunuyor.

Son Dakika: Kara Kartal galibiyet peşinde! Beşiktaş-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep Fk'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞ ARIYOR

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 16 puan yazdırdı.

GAZİANTEP FK SEZONA KÖTÜ BAŞLADI

Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 6'sından mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 9 puan elde etti.

EKSİKLER

TAKIMIN YARISI YOK

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Mert Günok'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bailly, Amartey, Colley, Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl ile hastalıkları bulunan Rosier ve Aboubakar maç kadrosunda yer alamayacak.

KONUK TAKIMDA EKSİK YOK

Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş; Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Cenk.

Gaziantep FK; Nita, Arda, Djilobodji, N'Koulou, Mustafa, Furkan, Maxim, Morais, Gradel, Dragus, Riascos.