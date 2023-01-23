Jorge Jesus'tan sürpriz tercihler! Ümraniyespor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Ümraniyespor'a konuk oluyor. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. Mücadeleyi beIN Sports 1 naklen yayınlayacak.
Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmanında 5 isimden yararlanamayacak. Sarı-Lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, Joshua King, Osayi Samuel, Gustavo Henrique, Nazım Sangare bu maçta forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart sınırında. Sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta cezalı duruma düşecekler.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan ve 65'te oyundan alınan Arda Güler, Ümraniyespor karşısında yedek bekliyor. Türkiye Kupası'ndaki maçta yıldızlaşan ve gol atan Miha Zajc da kulübedeki isimler arasında.
ÜMRANİYESPOR: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Sackey, Oğuz, Kartal Kayra, Onur, Adel, Umut.
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln, İrfan Can Kahveci, Arao, Crespo, Rossi, Valencia, Batshuayi.