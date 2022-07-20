Son Dakika: Jorge Jesus'tan sürpriz tercihler! Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Mücadele saat 21.00'de başlayacak.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çalacak. Nyberg'in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstlenecek.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
- Altay
- Osayi
- Serdar Aziz
- Szalai
- Ferdi
- Arao
- İsmail Yüksek
- İrfan Can
- Rossi
- Valencia
- King
DİNAMO KIEV'İN İLK 11'İ
- Bushchan
- Kedziora
- Zabarnyi,
- Popov
- Dubinchak
- Tsygankov
- Sydorchuk
- Shaparenko
- Verbic
- Buyalskiy
- Besedin