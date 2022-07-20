Son Dakika: Jorge Jesus'tan sürpriz tercihler! Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çalacak. Nyberg'in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstlenecek.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Altay

Osayi

Serdar Aziz

Szalai

Ferdi

Arao

İsmail Yüksek

İrfan Can

Rossi

Valencia

King

DİNAMO KIEV'İN İLK 11'İ