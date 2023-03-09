Jorge Jesus'tan sürpriz kadro! Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Sevilla karşısındaki ilk 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla'ya konuk olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Jorge Jesus, üçlü savunma hattını sahaya sürdü. Kanarya'nın ilk 11'i şöyle; Altay, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, İrfan Can, Valencia, King.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya geliyor. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetecek.

JESUS'TAN ÜÇLÜ DEFANS

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, üçlü defans kurgusunu sahaya sürdü. Sarı-Lacivertliler'in stoper hattında Serdar Aziz, Samet Akaydın, Attila Szalai oynuyor. Fenerbahçe'nin ilk 11'i şöyle; Altay, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, İrfan Can, Valencia, King.

HAKEM FRANSIZ

Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

SEVİLLA, DEVLER LİGİ'NDEN GELİYOR

Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla,Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'la yarışıp, 3. oldu. İspanyol ekibi yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti.

PSV'Yİ ELEDİLER

Play-Off Turu'nda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı.

KANARYA LİDER ÇIKTI

Fenerbahçe ise Rennes, Dinamo Kiev, AEK Larnaca'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndan, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamlayıp 14 puanla lider çıktı.

RÖVANŞ 16 MART'TA

Fenerbahçe ile Sevilla arasındaki ikinci maç 16 Mart Günü Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

F.BAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Luan Peres sakatlık kurbanı. Gustavo Henrique, Alioski ve Serdar Dursun ise kadroda yer almadı.

252 MAÇTA 94 GALİBİYET

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 252 karşılaşmada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet aldı. Kanarya bu maçlarda 325 gol atıp 365 gol yedi.

AVRUPA LİGİ'NDE FENER FARKI

Fenberbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki 135. maçına çıkıyor. Sarı-Lacivertliler 134 karşılaşmada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 yenilgi aldı. 190 gol atıp 169 gol yedi.

İlk 11'ler:

Sevilla: Dmitrovic, Navas, Nianzou, Gudelj, Alex Telles, Acuna, Fernando, Oliver Torres, Rakitic, Bryan Gil, En-Nesyri

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, İrfan Can, Valencia, King.